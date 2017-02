Un atelier régional de restitution des acquis et de clôture du projet Trypanosomosis Rational Chemotherapy (TRYRAC) organisé par le Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de l’Hydraulique se déroule les 14 et 15 Février 2017 à Lomé.

Cette rencontre de deux (2) jours s’avère une occasion pour les acteurs du Projet TRYRAC de mettre en évidence et partager les connaissances, l’expérience et les leçons tirées de la mise en œuvre du projet dans le nord du Togo.

Il s’agit en outre de s’entendre sur les meilleures pratiques et les plans d’action nécessaires à un processus global de mise à l’échelle afin d’avoir un impact durable et de grande envergure.

Le Directeur de l’Elevage M. Daniel BATAWI à cette occasion a souligné le rôle important que joue l’élevage dans la réduction de la pauvreté d’un pays et rappelé les effets néfastes de la mouche tsé-tsé sur l’Elevage qui est un motif dudit projet.

L’objectif principal de ce projet démarré depuis cinq (5) ans a été de soutenir les moyens de subsistance durable des éleveurs à ressources limitées, dans les systèmes de production à petite échelle des petits exploitants en améliorant le contrôle de la trypanosomose bovine dans le sud-ouest de l’Ethiopie, le centre du Mozambique et le nord du Togo.