Les acteurs impliqués dans la lutte contre le tabagisme et les maladies non transmissibles, la société civile et les partenaires techniques et financiers du Togo ont suivi la présentation des plans stratégiques de lutte contre le tabac et le cancer du col de l’utérus (2017-2022), le mardi 14 février 2017 à Lomé.

C’est une initiative du ministère de la santé et de la protection sociale lui permettant de présenter le plan d’action de lutte nationale contre le tabac et le cancer du col de l’utérus.

C’est également l’occasion d’élaborer une feuille de route des plans d’action de lutte contre le tabac et le cancer du col de l’utérus pour les deux années à venir afin d’optimiser de la lutte contre les maladies non transmissibles et leurs facteurs de risques.

le secrétaire général Napo-Koura Gado, dans sa présentation des plans, un comité national de pilotage des cancers sera mis sur place et s’occupera de la lutte contre le cancer du col de l’utérus ; il prendra en compte les différents niveaux de la présentation de ce mal à savoir les vaccinations, les sensibilisations, l’information et la communication pour la prévention, les dépistages et traitements immédiats des lésions et assurer la disponibilité de la prise en charge.