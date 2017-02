Le Centre de Santé Mentale Saint Jean de Dieu d’Agoè-Nyivé (canton situé au nord de Lomé), dispose désormais dans ses locaux d’un centre de diagnostic pour les analyses médicales. L’inauguration de ce centre d’analyses a été faite le samedi 11 février 2017, par Mon Seigneur Denis AMOUYOU DJAKPA, l’Archevêque de Lomé.

La cérémonie se situe dans le cadre de la célébration de la 25ème journée mondiale des malades, commémorée chaque 11 février.

Ce complexe de diagnostic, dispose des unités d’analyses de biologie médicale (biochimie, hématologie, parasitologie, bactériologie et sérologie); de l’échographie ; de l’électroencéphalographie et électrocardiographie. Il va permettre la prise en charge adéquate des malades en générale et surtout ceux les plus vulnérables.

Pour M. Tchaa KADJANTA directeur des ressources humaines au Ministère de la Santé et de la Protection Sociale, représentant son Ministre de tutelle, l’extension de ce centre pour la prise en charge des pathologies, s’inscrit dans le sens du partenariat public-privé en matière de la santé de la population.

Le directeur du Centre de Santé Mentale Saint Jean de Dieu d’Agoè-Nyivé, Père Emmanuel AGBEDZINOU, a indiqué que le complexe vient en appui au centre de santé dans la prise en charge des malades mentaux. Selon lui c’est une manifestation de la volonté de l’Ordre Hospitalier de Saint Jean de Dieu du Togo, à accompagner les actions du ministère de la santé.

Auparavant une messe d’action de grâce, a été dite dans la chapelle des frères de Saint Jean de Dieu d’Agoè-Nyivé. Le célébrant, Mon Seigneur Denis AMOUYOU DJAKPA, a appelé les croyants à accompagner ceux qui auront la lourde charge de la gestion de ce centre. Pour lui il s’agit entant que croyant, de traiter et de soigner les malades dans l’amour et la crainte de Dieu.

La réalisation de ce joyau a reçu le soutient financier de la Conférence Episcopale Italienne à travers la Conférence Episcopale Togolaise.