Un atelier de restitution et de validation du rapport provisoire de l’audit organisationnel des juridictions et de l’inspection générale des services juridictionnels et pénitentiaires, couplé de la présentation des grandes lignes du recensement poste par poste du personnel du ministère de la justice, a été ouvert le jeudi 16 février 2017 à Lomé.

Cet atelier est organisé par le Programme d’Appui au Secteur de la Justice (PASJ) avec financier de l’Union Européenne à hauteur de 5 milliards de F CFA pour une durée opérationnelle indicative de 3 ans.

Il a pour objectif d’enrichir les constatations et les recommandations contenues dans ce rapport. Les acteurs de la justice devront, au cours de cette rencontre, examiner les résultats de cette étude afin que le document qui s’en sort serve de guide aux autorités.

Le ministre de la justice, M. Pius AGBETOMEY, a convié les participants à cette rencontre à faire preuve de perspicacité et de finesse dans les analyses, de rigueur, de compétence et de sagesse dans l’appréciation du document soumis à leur étude.

Cet atelier s’inscrit dans le cadre du processus de modernisation de la justice que le Togo a enclenché depuis quelques années afin de mieux assurer les droits et libertés des citoyens.

.