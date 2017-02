Le ministère de l’enseignement primaire, secondaire et de la formation professionnelle en collaboration avec le partenariat mondial pour l’éducation (PME) à procédé le jeudi 16 février 2017 à Lomé au lancement de distribution gratuite de manuels scolaires aux élèves du CP1 de toutes les régions du Togo.

Cette distribution de manuels scolaires de français et des mathématiques et les guides du maître pour l’enseignant, s’inscrit dans le cadre du projet Education et Renforcement Institutionnel phase 2 (PERI-2), prend en compte tous les apprenants sur toute l’étendue du territoire nationale y compris les écoles confessionnelles et privées.

L’élaboration de ces nouveaux manuels pour les élèves et des guides du maitre au primaire engagée par le gouvernement s’est faite dans le but de rendre les programmes plus pertinent et plus lisible aux élèves et aux enseignants .

Pour le représentant de la représentante résidente de la Banque Mondiale au Togo monsieur Godwill KAN TANGE , la distribution de 825.426 manuels de mathématiques et de français pour les cours de CP1 dont 42.000 guides du maitre sont une réussite concrète de la mise en œuvre du PERI-2 pour une meilleure approche pédagogique.

Le ministre de l’Enseignement Primaire, Secondaire et de la Formation Professionnelle, monsieur Komi TCHAKPELE qui a présidé la séance, a estimé que le lancement officiel de la gratuité des manuels participe à la volonté du gouvernement d’assurer l’égalité d’accès a l’école à tous les enfants quelque soit la situation socio- économique de leur parents. Il par ailleurs encouragé les enseignants à faire un bon usage pédagogique des documents afin d’améliorer la qualité de l’éducation au Togo.