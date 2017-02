Une délégation rwandaise en séjour au Togo participe depuis le 12 février à une séance de travail avec le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l’unité nationale (HCRRUN) à Lomé.

Cette rencontre prévue pour durer jusqu’au 19 février se tient dans le cadre de l’atelier national d’échanges sur les reformes politiques et institutionnelles organisé en juillet 2016.

L’objectif est de permettre à la commission des reformes, aux différents acteurs étatiques et non étatiques togolais, de s’approprier les différentes démarches préliminaires, les mécanismes à mettre en place et les écueils à prévoir lorsqu’un pays s’engage dans le processus de reformes.

La présidente du HCRRUN, Mme AWA-NANA, a émis le vœu du HCRRUN à c ette rencontre qui est de partager avec la délégation Rwandaise leurs expériences en matière de reformes institutionnelles, constitutionnelles et administratives.

Professeur Anastase SHYAKA, chef de la délégation Rwandaise, a rappelé aux participants les défis relevés par le Rwanda dans le processus de réformes et de gouvernance. Il s’agit notamment de s’entendre avec les membres de la commission des reformes pour échanger sur divers points liés à la mise en œuvre des réformes. C’est l’occasion de partager les expériences du Rwanda en matière de reformes et gouvernance en termes de leçons apprises, écueils et défi à relever avec les différents acteurs de la mise en œuvre du processus de réformes.