Le Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de l’Hydraulique avec l’appui technique et financier de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) a lancé officiellement deux projets au cours d’un atelier organisé le 17 Février 2017 à Lomé. La rencontre a été présidée par le Ministre de l’agriculture de l’élevage et de l’hydraulique, Col. Ouro Koura AGADAZI.

Les objectifs et résultats attendus de ces deux projets : «Renforcement des capacités de surveillance épidémiologique du réseau d’épidémiosurveillance des maladies animales au Togo» et «Appui à la cartographique numérique des sols et à la mise en place d’un système national d’information sur les sols au Togo» ; ont été présentés aux participants à cette rencontre.

Dans son mot de bienvenue, le Représentant de la FAO au Togo a réaffirmé l’engagement de son institution à soutenir les efforts du pays dans la réalisation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Le Ministre AGADAZI a soulevé l’importance de ces deux projets qui permettront à moyen et long terme une autosuffisante en matière de la productivité animale et de l’agriculture fiable au Togo.

Le premier projet vise à améliorer la productivité animale et à réduire le taux de mortalité animale au Togo. Les activités principales de ce projet seront la sensibilisation des éleveurs, le déparasitage des animaux et le contrôle des maladies animales.

Pour le deuxième projet il s’agira d’analyser et d’actualiser les données de la carte de fertilité des sols du Togo afin de permettre aux agriculteurs de faire des choix lucides en matière de superficie et de spécificité des terrains.