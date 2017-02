Le Ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Prof Moustafa MIJIYAWA, a inauguré le jeudi 16 février 2017 à Lomé, le bâtiment qui va abriter la Direction de la pharmacie, du médicament et des laboratoires, le centre de formation continue ; et la division des laboratoires, du centre de formation continue et de l’unité d’évaluation externe de la qualité. Il avait à ses côtés, l’Ambassadeur de France au Togo, Son Excellence Monsieur, Marc Fonbaustier, et le Directeur Général de la Fondation Mérieux, M. Benoît MIRIBEL.

Ce joyau bâtit sur une superficie de 400 m2, est cofinancé par la Fondation Mérieux à travers son projet RESAOLAB+ (Réseau d’Afrique de l’Ouest des Laboratoires) et l’Agence Française de Développement (AFD), à hauteur de 294 Millions de Francs CFA. Il va permettre au Ministère de la Santé d’améliorer significativement le secteur de la biologie médicale et la prise en charge urgente des différentes pathologies et la problématique de la santé publique au Togo.

Selon, Dr Monique Améyo DORKENOO, chef de division des laboratoires au Ministère de la santé, Coordonnateur du projet RESAOLAB+ Togo, la construction de ce bâtiment constitue pour le Togo, une nécessité de disposer d’un secteur de la biologie médicale structuré et stable, en adéquation avec l’émergence des maladies non transmissibles.

Le Directeur Général de la Fondation Mérieux, M. Benoît MIRIBEL, s’est félicité de la volonté politique du gouvernement togolais qui a aboutit à la réalisation de cette unité de contrôle de services d’analyses de biologie médicale au Togo.

Le Ministre de la Santé, dans son discours inaugural, a réitéré aux partenaires, l’engagement du gouvernement dans la mise en œuvre des objectifs assignés à cette unité de contrôle de biologie médicale au Togo.

Notons que, en dehors de cet édifice, la Fondation Mérieux participe depuis octobre 2013, au renforcement du cadre institutionnel et juridique de la Division des laboratoires pour une meilleure gouvernance ; à l’initiation du système national de management de la qualité pour les laboratoires de biologie médicales et au renforcement des compétences des ressources humaines ; et à l’amélioration de la gestion des données des laboratoires et au développement de la maintenance biomédicale.

Le projet RESAOLAB+ est initié dans sept (07) pays de l’Afrique francophone et a pour objectif principal la mise en réseaux des laboratoires médicaux. A ce jour plus de 700 laboratoires ont été reliés à travers ce projet.