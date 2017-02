Une réunion d’information et d’orientation en prélude à la célébration de la Journée Internationale de la Femme, édition 2017, a eu lieu le vendredi 17 février 2017 à Lomé, sous le thème « Les femmes dans le monde du travail en mutation : planète 50-50 d’ici 2017».

Cette rencontre, organisée par le Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation, vise essentiellement à, sensibiliser la population en général et les femmes en particulier sur les enjeux et défis des mutations du monde du travail ; les édifier sur l’avenir du travail en tant que facteur de promotion et d’intégration sociales ; et à faciliter la compréhension des acteurs économique relativement aux mutations des divers processus de production des biens et services, et faire ressortir les aspects et les secteurs sur lesquels les femmes ont intérêt à se positionner.

Selon le ministre de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation, Mme Tchabinandi KOLANI YENTCHRE, il appartient aux femmes désormais de mettre en œuvre des stratégies adaptées afin d’identifier les obstacles et de mener les actions concrètes qui facilitent, encouragent et protègent les droit de la femme dans ce monde du travail en pleine mutation.

Afin d’atteindre ces objectifs fixés, il est organisé par le ministre de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation avec les autres partenaires au développement, des manifestations sur toute l’étendue du territoire à savoir : un message radiotélévisé de Mme la Ministre, des émissions radiotélévisées, des causeries débats et l’apothéose des manifestations au Palais des Congrès de Lomé.