Le Syndicat des agents de pharmacies privées et grossistes du Togo (SYNAPHAPRIG-TOGO) a été crée le samedi 18 février 2017. C’était au cours de 1eurs congres statutaires du syndicat qui s’est tenu à Lomé.

«Le travail décent dans le secteur pharmaceutique», c’est le thème qui a permis aux congressistes de réfléchir sur leurs conditions de travail tout en considérant le rôle prépondérant qu’ils jouent dans le bien-être et la santé des populations.

Créer un cadre pour la formation des travailleurs du secteur pharmaceutique au Togo, donner l’opportunité aux vendeurs en pharmacie ayant exercé plus de 10ans d’ouvrir un dépôt pharmaceutique et amener les employeurs du secteur à opter pour la domiciliation des salaires des travailleurs et dans les institutions financières, tels sont les objectifs que s’est assigné ce nouveau syndicat.

A la fin des travaux, un bureau de 11 membres avec monsieur EKOUE-BLA Ekoué Tata Mawena comme secrétaire général de la SYNAPHAPRIG-TOGO a été mis sur pied. Ce dernier a promis de défendre les droits des agents des pharmacies et de mener a bon port l’organisation syndicale pour le bien- être des acteurs du secteur pharmaceutique.