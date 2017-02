Les artistes de toutes disciplines confondues ont participé au premier congrès constitutif du Syndicat National des Artistes du Togo (SYNATO), le dimanche 19 février 2017 à Lomé sous le thème « le SYNATO pour la redynamisation de l’Art au Togo. L’objectif de cette rencontre est d’élire le premier le bureau exécutif du syndicat récemment créé.

Le SYNATO, un nouveau syndicat dans le monde artistique togolais, a pour but de mobiliser davantage ses membres et de former une force vive capable de contribuer au développement économique, social et culturel par l’amélioration des conditions de vie et de prestations de services des artistes.

Pour atteindre ces objectifs, le SYNATO entend, entre autres, élaborer des projets de conventions collectives et de discuter avec le patronat, lutter pour garantir une carrière professionnelle des artistes en faisant adopter une convention propre à leur secteur, tisser des relations professionnelles sur le plan national et international.

Pour le Secrétaire Général du SYNATO, élu à ce congrès, M. Georges Koudéma REDAH, l’appui de l’Etat et des institutions financières serait le bienvenu pour booster les activités artistiques au Togo et faire plus de stars que le Togo en a. Aussi, a-t-il demandé aux médias de contribuer à l’épanouissement des artistes en faisant la promotion de leurs œuvres.