Près de 100 stagiaires venus des pays de l’UEMOA prennent part du 20 au 24 février 2017 à Lomé aux journées techniques 2017. Ces journées visent à permettre aux stagiaires d’acquérir des nouvelles techniques, et d’actualiser leurs connaissances des normes professionnelles comptables et financières.

Pendant 5 jours, les experts comptables expérimentés et les futurs experts comptables auront à examiner des thèmes aussi importants que pertinents, tels que les normes de comportement et déontologie professionnelle, le contrôle des comptes des associations et des organisations à but non lucratif, les logiciels d’audit, la profession dans l’UEMOA.

Ces journées techniques sont organisées par l’Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agréés du Togo (ONECCA-Togo), le ministère de l’économie et des finances du Togo et le secrétariat permanent du Diplôme d’Expertise Comptable et Financière (DECOFI-UEMOA).

Le Diplôme d’Expertise Comptable et financière(DECOFI) mis en place par le règlement 12/2000/CM/UEMOA, sanctionne la fin d’un cycle d’enseignement supérieur d’une durée moyenne de 6 à 7 années d’études comprenant quatre étapes : l’entrée, la formation théorique et technique approfondie, le stage professionnelle, l’examen final. Les candidats à l’entrée du cycle de formation conduisant au Diplôme d’Expertise Comptable et Financière doivent être titulaires d’un diplôme de niveau Bac + 4 et doivent, sauf, dispenses prévues, passer un examen dit Examen Préliminaire aux Etudes Comptables et Financières Approfondies (EPECFA).

En définitive l’obtention du DECOFI est soumise à un certain nombre d’exigences notamment l’entrée avec BAC +4, une préparation du diplôme d’Etudes Supérieures de Comptabilité et Gestion Financière en 1 an, un stage professionnel de 3 ans et un examen final DECOFI.

Les diplômes délivrés par DECOFI au bout d’un cursus comprenant quatre étapes dont « le stage professionnel obligatoire» de trois années dans un cabinet d’experts comptables sont reconnus par le Conseil africain et malgache de l’enseignement supérieur CAMES à la grande fierté de la zone UEMOA. C’est le seul et premier diplôme universitaire commun aux 8 pays de l’UEMOA.