Le ministère de l’environnement et des ressources forestières, par le biais de la Coordination Nationale du projet de Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts (REDD+), a organisé une réunion de partage et d’échanges avec les acteurs sur l’organisation des travaux de l’évaluation environnementale et sociale stratégique (EESS) et sur leurs rôles et responsabilités.

Cette rencontre de l’EESS fait suite à une série de sept (7) autres, tenues à l’intérieur du Togo, dont l’objectif est d’évaluer les impacts positifs ou négatifs des options stratégiques REDD+ sur l’environnement et sur l’homme. Ceci afin de pouvoir confirmer ou modifier les options stratégiques REDD+ initialement proposées et suggérer des actions correctives des impacts négatifs.

En claire, il s’agissait d’échanger avec les acteurs sur l’importance de l’intégration des mesures de sauvegardes environnementales et sociales dans le processus d’élaboration de la stratégie nationale REDD+, d’informer ces acteurs sur les prochaines étapes du processus EESS, etc.

Afin de réussir cette mission, les organisateurs ont préparé et coordonné ces séries de réunions sur deux phases : la première, pour Lomé-commune et Tsévié et l’autre, pour l’intérieur du pays.

Les organisateurs attendent des différents acteurs de ce projet, une maîtrise de l’importance de l’intégration des mesures de sauvegardes environnementales et sociales, une compréhension renforcée sur la notion de l’EESS et une connaissance de la différence entre EESS et l’Etude d’Impact Environnemental (EIE).