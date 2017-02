La directrice générale de l’Ecole Supérieure d’Administration et de Gestion Notre Dame de l’Eglise (ESAG-NDE), la révérende sœur Souka Pauline et le professeur Maurice Agbobli annoncent l’ouverture de la filière ‘Marché Financier et 7 nouveaux titulaires en Masters notamment en décentralisation et lutte contre la pauvreté et la gestion des ressources humaines.

Ces nouveaux diplômes sont reconnus par le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) et l’Etat Togolais. Quant à la nouvelle filière, elle est ouverte avec la collaboration de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Ces informations ont été données par la directrice et le professeur Agbobli entourés des autres membres dirigeants de cette Ecole. C’était au cours d’une conférence de presse qui s’est déroulée le 20 février 2017 au sein de ladite Ecole.

L’Ecole Supérieure d’Administration et de Gestion Notre de Dame de l’Eglise (ESAG-NDE) est un établissement privé confessionnel d’enseignement supérieur formant des cadres dans les différents domaines de la gestion et de l’administration. Cette école est dirigée par les Sœurs de Notre Dame de l’Eglise. Elle a été créée en 2000 à Tokoin séminaire et est ouverte cette année à Baguida.