Le ministère de la santé s’active pour rendre opérationnelle l’approche contractuelle des centres de santé au Togo. C’est à cet effet que le Ministre Prof. Moustafa Mijiyawa a échangé le mardi 21 février 2017, avec les présidents de Conseil d’Administration des Hôpitaux du pays à Lomé au cabinet dudit ministère.

Cette séance d’échanges a permis au Ministre de la Santé de clarifier la nouvelle approche contractuelle qui vise à améliorer la gestion de nos hôpitaux et centres de santé. Cette approche contractuelle permet à l’Etat de mettre à disposition des structures et formations sanitaires un organe spécialisé dans la gestion des ressources humaines et économiques afin de rationaliser la gestion des ressources mises à dispositions de ces dernières.

Pour le Ministre de la santé et de la protection sociale, le Prof. Moustafa Mijiyawa, cette initiative du gouvernement n’est dans l’optique d’idée d’intérêts pécuniaire car aucune augmentation de prix sur les prestations de services ni de produits n’est prévue. Pour cette phase expérimentale de la contractualisation, trois centres de santé sont retenus à savoir : le CHU Sylvanus Olympio de Lomé, le CHR d’Atakpamé et l’Hôpital de Blitta, un échantillon sur lequel se prononcent les bénéficiaires.

Tous les participants à la séance sont unanimes sur l’option du gouvernement, un mode de gestion rigoureux qui à coup sur redonnera confiance aux populations et mettra un terme aux pratiques très peu orthodoxe dans les structures sanitaires.