Les directeurs centraux et régionaux, les inspecteurs et autres cadres du secteur des sport et des loisirs prennent part à un atelier de lancement du processus d’élaboration du programme d’enseignement de l’Education Physique et Sportive (EPS) au Togo.

C’est une séance de deux jours de travail ouverte par le ministre Guy Madjé LAURENZO en charge du sport en présence de son collègue George Kwawu AÏDAM des enseignements primaires, secondaire, chargé de l’enseignement technique et de la formation professionnelle le mardi 21 février 2017 à Lomé.

A l’issue des deux jours de travaux les participants devraient convenir sur un programme efficient de l’EPS adapté à tous les degrés de l’éducation nationale.

Pour le ministre en charge du sport, il est temps que le gouvernement trouve des stratégies pour que le sport puisse être enseignés dès le préscolaire.