Un atelier d’information et d’échange portant sur le volet 4 des objectifs de développement durable pour l’éducation (ODD4), la stratégie continentale pour l’éducation en Afrique (CESA) et les processus mondiaux et régionaux relatifs aux partenariat de l’éducation s’est tenu le mercredi 22 février 2017 au siège du parlement .

Cette rencontre est organisée par la coalition nationale togolaise pour l’éducation pour tous (CNT/EPT). Il a permis aux différents acteurs du monde éducatif d’échanger avec les parlementaires sur la stratégie continentale pour l’éducation en vue de sa réalisation effective.

Cet atelier, selon le secrétaire général de la coalition, Dr Amevor AMOUZOU GLIPKA, vise également à répondre aux nombreux problèmes dont souffre notre système éducatif et surtout permettre aux représentants du peuple à l’hémicycle d’apporter leurs contributions.