Un atelier d’échange et de partage d’expériences sur la mise en place d’un cadre national de concertation sur les questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle au Togo se tient les 22 et 23 février 2017 à Lomé. Il est organisé par la FAO en collaboration avec le Gouvernement togolais.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du projet GCP/GLO/324/NOR intitulé « Intégrer le Droit à une alimentation adéquate et la bonne gouvernance au sein des politiques, législations et institutions nationales ». Elle vise à mettre en œuvre une recommandation de la revue diagnostique sur la réalisation du droit à une alimentation adéquate au Togo.

Les participants, une soixantaine environ, sont issus des départements ministériels impliqués dans les questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle, aussi des acteurs de la société civile, des partenaires du secteur privé, des experts de la FAO et autres Agences du Système des Nations Unies, des partenaires internationaux et des personnes ressources venus du Sénégal et de la Bolivie

.

La mise en place des espaces et des mécanismes de concertation sur les questions du droit à l’alimentation au niveau national devrait permettre aux acteurs impliqués de poursuivre, des réflexions autour du droit à l’alimentation, et de mener des activités tendant à la promotion de ce droit de façon permanente et pérenne.

L’objectif de cet atelier, dont l’ouverture est présidée par le Représentant de la FAO au Togo, Monsieur Antonio ISAAC MONTEIRO, est de contribuer à la mise en place d’un cadre de concertation au niveau national sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Togo et partager les expériences d’autres pays tels que le Sénégal, la Bolivie où de tels cadres (Conseils nationaux) ont été mis en place et rendus opérationnels.

La rencontre permettra au Togo de dégager les pistes de réflexions sur les réformes institutionnelles nécessaires pour assurer une plus grande synergie des actions qui concourent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Pays.

Les travaux de cet atelier on été ouvert par Dr BALI Nèmè Hélène, secrétaire général du ministère de l’agriculture, de la pèche et de l’hydraulique.