Le Haut Conseil de Coordination des Associations et Mouvements Estudiantins (Ha.C.A.M.E) a tenu son congrès statutaire et électif des membres du nouveau bureau exécutif national le jeudi, 23 février 2017 à Lomé sous le thème « Contribution du Haut Conseil de Coordination des Associations et Mouvements Estudiantins à la culture de l’excellence et à un campus apaisé et propre ».

Il s’est agi pour le bureau sortant, au cours de cette rencontre, de passer le témoin au nouveau bureau afin qu’il poursuive le but de cette organisation qui est notamment de promouvoir l’esprit de concorde et de solidarité aussi bien entre les associations qu’entre les étudiants et veiller au bien-être de ces derniers, etc.

Par rapport au thème choisi pour l’occasion, l’enseignant chercheur à l’Université de Lomé, conférencier du jour, M. Kokou APEGNON, a souligné que ce thème vient à point nommé étant donné que les autorités universitaires sont à la quête des meilleurs étudiants pour leur attribuer des bourses. Dans la même perspective, le président sortant, Dr Yacoubou F. TIAMKPA, a de son côté mentionné que beaucoup d’initiatives sont prises pour concrétiser les différents volets de ce thème.

Le représentant de l’Université de Lomé à son tour, a signifié que le Ha.C.A.M.E permet de minimiser les petits problèmes qui se posent quelques fois non seulement entre les différentes associations mais également entre les étudiants et le corps enseignant et même l’administration. Il a exhorté les responsables d’associations et étudiants présents à cette réunion à constituer l’éveil de conscience du corps enseignant.

Cette rencontre s’est soldée par la présentation du nouveau bureau exécutif du Ha.C.A.M.E, constitué de douze (12) membres présidé par M. Piou TCHEDRE.