Le Ministère de la Planification du Développement et l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED) ont organisé le vendredi 24 février 2017 à Lomé un séminaire national de présentation des comptes nationaux définitifs de l’année 2013. Ces comptes ont été élaborés avec l’appui des partenaires, et le document d’analyse des résultats desdits comptes a été validé par le comité PIB en décembre 2016.

L’objectif de ce présent séminaire national est de permettre à l’INSEED de publier les résultats validés avec l’ensemble des acteurs du système statistique national, des opérateurs économiques, la société civile et les utilisateurs des données statistiques.

Au cours des travaux de cette rencontre, les comptables nationaux de l’INSEED ont présenté en détail les résultats obtenus en tenant compte de chaque secteur d’activités économiques du Togo. Ainsi les comptes nationaux définitifs de l’année 2013 indiquent un taux de croissance économique de 6,1 %. Le secteur tertiaire (commerce, transport, postes et télécommunication, et les services bancaires) maintient sa prédominance dans l’économie avec un poids de 46,7% du PIB réel et une contribution à la croissance de 2,7 points.

M. N’GUISSAN Kokou yao, Directeur Général de l’INSEED, a déclaré que le secteur primaire (agriculture, élevage, pêche, et chasse) a connu une baisse de croissance de 0.8% du fait de poches de sécheresse rencontré dans certaines zones. Pour lui des efforts restent à faire car les résultats des comptes nationaux définitifs de l’année N-2 doivent être disponible en année N.

En ouvrant les travaux, le représentant du ministre de la Planification du Développement, M. Etsri HOMEVOR, secrétaire général dudit ministère a souligné que la réalisation des comptes nationaux définitifs de l’année 2013, permet de rattraper le retard dans l’élaboration de ses comptes en vue de disposer non seulement d’une solide base de données plus actualisée mais également de donnes statistiques économiques fiables.