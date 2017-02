Les responsables du magazine «PACIFIQUE» ont organisé le samedi 25 février 2017 à Lomé dans le cadre de leurs activités, un forum des femmes pour la culture de la paix.

« La culture de la paix dans nos sociétés, responsabilité et contribution de la femme », c’est autour de ce thème que les responsables dudit magazine et les 300 acteurs composés d’enseignants chercheurs, des membres du gouvernement, des députés, des experts, des responsables des organisations de femmes et des étudiants ont échangé sur les valeurs de la paix.

Cette rencontre va permettre de promouvoir les vertus de dialogue dans le couple, le leadership des femmes dans la prise des décisions au sein du foyer, de l’économie et de la société, favoriser les échanges entre femmes issues de différentes religions et le dynamisme de la responsabilité de la femme dans l’éducation social des enfants.

Pour le président du comité d’organisation du forum, directeur du magazine «PACIFIQUE» El HADJ MOITAPARI KOUKO, cette rencontre des acteurs du forum consiste à faire la promotion de la culture de la paix basée sur la crainte de Dieu chez la femme et de partager les informations sur les bonnes attitudes de cette dernière.