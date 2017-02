L’union des élèves et étudiants tchadiens du Togo à organiser le samedi 25 février 2017, une opération de salubrité dans l’enceinte du centre hospitalier universitaire SYLVANUS OLYMPIO de Lomé.

Armée de balais, de coupe-coupe, les étudiants et élèves tchadiens vivant au Togo ont rendus l’hôpital propre.

Pour le président de l’union des élèves et étudiants tchadiens résident au Togo, monsieur NOUBAYAMAL Djiadita Eloge, ce geste citoyen vient témoigner la gratitude des élèves et étudiants tchadiens à l’ endroit de l’hospitalité que leur offre le peuple togolais et les soins appropriés que leur prodige le personnel de l’hôpital SYLVANUS OLYMPIO.

Créer depuis septembre 1999 l’union des élèves et étudiants tchadiens au togo œuvre pour le bien de ses ressortissants.