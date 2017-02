Le Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation en collaboration avec L’ONG BORNE FONDEN organise du 28 février au 03 mars 2017 à Lomé un atelier de validation nationale des modules de compétences de vie courante des adolescents (e)s et jeunes extrascolaires.

Cette rencontre de quatre jours a pour objectif de trouver des réponses aux déficits d’informations auquel font face les adolescents surtout extrascolaires les exposants aux divers maux tels que la précocité des rapports sexuels, la consommation des substances illicites, l’exploitation sexuelle, l’infection au VIH SIDA et d’autres abus de tout genre.

Pour la directrice de la prévention des situations de vulnérabilité audit Ministère, madame ALI TILOH, cette rencontre traduit la volonté du gouvernement et ses partenaires, à œuvrer dans une synergie d’actions pour garantir un environnement protecteur à tout les enfants.

L’atelier vise également à examiner et à améliorer les documents qui contiennent un ensemble de connaissances en compétence spécifiques et pratiques concernant les domaines tels que l’éducation et la prévention des du VIH SIDA, les droits humains et les questions sociales.