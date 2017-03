Le Conseil National de Lutte Contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles (CNLS-IST-TOGO) en collaboration avec le Réseau des Associations de Personnes Vivant avec le VIH au TOGO (RAS) a commémoré le mercredi 1er mars 2017 à Lomé la journée internationale contre la discrimination des personnes vivants avec le VIH (virus de l’immunodéficience humaine )

Cette rencontre qui a réuni les acteurs de la lutte contre le sida au Togo, a permi s de faire le point sur les diverses formes de discriminations dont sont victimes les personnes vivant avec le VIH (PVVIH).

C’est aussi l’occasion de recenser les zones de discrimination telle que le cadre familiale, la société et les structures sanitaires de prise en charge. L’objectif est de mobiliser plus de moyens pour atteindre les trois axes à savoir : zéro contamination, zéro décès et zéro stigmatisation.

Pour la secrétaire d’Etat, chargée des Droits de l’Homme madame NAKPA POLO, représentant le ministre de la justice , il est nécessaire de mettre à la disposition du pouvoir judiciaire, un instrument pour prévenir et agir contre cette discrimination des PVVIH et tout autres personnes affectées par cette pandémie.

Le coordonnateur national du secrétariat permanent du CNLS, M. Vincent PITCHE, a participé aux travaux