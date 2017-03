L’Union des Forces de Changement (UFC) a organisé le mercredi 1er mars 2017 à son siège à Lomé une conférence de presse pour informer le public togolais des perspectives du parti.

Gilchrist Olympio, président national du parti UFC, à l’entame de la conférence de presse s’est prononcé sur l’actualité en estimant qu’il faille rester en dialogue constant afin de parvenir à des compromis. Ainsi, l’on pourra éviter les évènements malheureux dont est victime notre pays le Togo à l’instar du citoyen qui a perdu la vie au cours des manifestations du 28 février 2017 contre la hausse des prix des produits pétroliers.

Il a appelé les uns et les autres au calme et à la retenue afin que les tractations et les négociations avec les autorités aboutissent à une solution juste et équitable.

Au cours de cette rencontre, Gilchrist Sylvanus OLYMPIO, a par ailleurs échangé avec les journalistes sur le renforcement de l’unité nationale, les réformes constitutionnelles et institutionnelles, les échéances électorales législatives et locales à venir.

S’agissant des réformes constitutionnelles et institutionnelles, le président de l’UFC a déclaré que l’on doit dépasser les clivages et les intérêts personnels et partisans pour une meilleure vision pour notre pays. Cette question d’intérêt national est au cœur de l’accord politique que l’UFC a signé avec le RPT devenu UNIR. Cet accord n’est autre que l’Accord Politique Global (APG) affiné ayant pour but d’apaiser tous les togolais et toutes les togolaises.

Dans le même cadre, en se référant aux tiraillements et blocages avérés au parlement sur cette question de réformes, il a déclaré qu’il serait judicieux d’en appeler au peuple, seul détenteur de souveraineté.