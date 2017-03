L’Institut National d’Assurance Maladie (INAM), célèbre ses cinq ans de prestation de services à l’intention des togolais. Les activités marquant la célébration de cet anniversaire ont été lancées le mardi 1er mars 2017 à Lomé.

A travers cette célébration placée sous le thème « gestion du risque maladie et amélioration de la qualité des prestations », l’INAM veut marquer une pause pour faire le bilan, relever les défis et envisager des perspectives d’avenir.

C’est en présence des prestataires, employés et bénéficiaires, partenaires techniques et financiers et des responsables des centrales syndicales.

Pour Mme Myriam DOSSOU, directrice générale de l’INAM, l’institut permet aujourd’hui à plus trois cent mille personnes d’avoir un accès facile à des soins grâce aux coûts réduits des produits pharmaceutiques.

Plusieurs manifestations sont prévues au programme de cet anniversaire dont un dépistage de diabète et de l’hypertension, des journées porte-ouvertes ainsi que le lancement de l’application mobile INAM info. Ce nouveau service permet désormais aux usagers de disposer des informations utiles sur leur assurance maladie.