Le Ministère de la Planification du Développement a organisé le jeudi 02 mars 2017 à Lomé, un atelier d’échanges sur l’aménagement du territoire au Togo, dans la perspective de la mise en œuvre de la Politique Nationale de l’Aménagement du Territoire (PONAT).

Cette rencontre s’inscrit dans un processus de sensibilisation et d’information des Secrétaires généraux des ministères de l’administration publique sur les enjeux et défis de l’aménagement du territoire.

Aussi vise-t-elle à recueillir les avis et les propositions des acteurs de développement sur les voies et moyens devant permettre la mise en œuvre de la politique nationale de l’aménagement du territoire.

Dans cette optique les participants ont tablé sur des thèmes relatifs à la problématique des disparités régionales, aux concepts et outils de 1’aménagement du territoire et se sont approprié la loi portant loi-cadre sur l’aménagement du territoire pour faciliter sa mise en œuvre.

Le directeur général de l’Aménagement du Territoire M. Abalodjam KADJA, a déclaré que le présent atelier cadre avec la mise en œuvre de la recommandation de Niamey en 2004 des Chefs d’Etats de l’espace UEMOA sur la promotion de l’aménagement du territoire.

M.Essohanam EDJEOU, directeur de Cabinet du ministère de la planification et représentant le ministre de la planification, en ouvrant les travaux a rappelé les différentes disparités interrégionales et urbaines et souhaité que la planification spatiale soit alliée à la planification économique pour limiter les distorsions et le déséquilibre pour renforcer la cohésion nationale.