Le président sortant du patronat togolais, monsieur NAKU Kossi a remis le maillet au nouveau président, monsieur Laurent TAMEGNON, tout en lui rappelant les responsabilités auxquelles il doit faire face. C’était au cours d’un diner qui s’est déroulé le jeudi 02 mars 2017 dans un grand hôtel de Lomé.

Le nouveau président du patronat à son tour a salué son prédécesseur pour avoir rendu l’institution plus visible au plan international. Il a saisi cette occasion pour définir les nouvelles visions du conseil à savoir fédérer le secteur privée, renforcer les relations entre le patronat, l’état et les autres entreprises. Il a également promit de défendre les intérêts des 17 membres de l’institution et celui des 300 entreprises présentes au Togo.