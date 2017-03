Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a signé une convention de financement avec huit organisations de la société civiles le jeudi 03 mars 2017 à Lomé.

Ce financement à hauteur de 200000 dollars US soit 123 millions de francs CFA, vise à soutenir les initiatives communautaires innovantes en vue d’une gestion durable de l’environnement, des ressources naturelles et de l’amélioration des conditions de vies des populations.Chaque projet a bénéficié d’une subvention allant de 11 à 22 millions de FCFA.

Ce financement du PNUD à l’endroit des huit associations et ONG a pour but d’appuyer et d’accompagner les initiatives communautaires pouvant contribuer à la conservation de la diversité biologique, la lutte contre les changements climatiques tout en renforçant les moyens d’existence des populations.

Le coordonnateur national du Programme de Micro financement du Fond pour l’Environnement Mondial (PMF/FEM), M. ATRI Koffi a déclaré que les projets ainsi subventionné vont permettre l’amélioration des conditions de vie des populations.

Ces projets prennent en compte trois paysages principaux à savoir : Bombouaka, le bassin de la Kara et les complexes fluviaux-lagunaires du littorale.

Les bénéficiaires pour leur part se sont engagés à mobiliser les ressources communautaires en vue d’impacter la société togolaise pour l’atteinte des objectifs.

A termes, le programme permettra de financer un total de 80 projets.

Cette signature de convention s’est déroulée en présence de la représentante résidente du PNUD au Togo Mme Khardiata LO N’DIAYE et du Secrétaire Général du ministère de l’Environnement et des Ressources forestières M. SAMA Boundjouw.