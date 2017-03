Le monde entier va consacrer la journée de demain 8 mars, à la femme, une manière de lui reconnaître tous les sacrifices consentis pour l’égalité, l’équité et le respect de ses droits. Les activités de cette journée ont été lancées, vendredi dernier à son cabinet, par Mme Tchabinandi KOLANI YENTCHARE, ministre de l’Action sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation, à travers un message de circonstance. La ministre convie toutes les femmes à jouer chacune sa partition, afin de favoriser la réalisation des objectifs de l’agenda 2030 pour le développement durable.

De par le monde, la Journée internationale de la Femme est célébrée le 8 mars. C’est l’occasion de faire le bilan sur la situation de la femme dans le monde et de capitaliser ainsi les dividendes des expériences passées. C’est surtout le moment de se projeter dans l’avenir. A cet effet, la ministre de l’Action sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation, Mme Tchabinandi Kolani Yentcharé a invité les femmes à exploiter leur potentiel au service de la nation. Elle a rappelé que cette journée est instituée par résolution 32/42 des Nations Unies et que cette année le thème retenu est : « les femmes dans un monde de travail En mutation : planète 50-50 d’ici 2030 ». Un thème qui, selon le ministre, démontre du rôle primordial de la femme dans le monde du travail. Au Togo en effet les femmes sont actives. Une situation qui impose des repères, afin que la femme puisse se positionner durablement dans un univers en pleine mutation marqué par la compétitivité et la concurrence. C’est pourquoi, selon Mme Kolani, au Togo, le gouvernement a procédé à la révision du code de travail, du code des personnes et de la famille, du code de la sécurité sociale et du statut général de la fonction publique. Aussi, plusieurs mécanismes de soutien et d’accompagnement sont-ils mis en place pour aider la femme. L’on note, entre autres, l’extension de fa couverture géographique du réseau de téléphonie mobile, en vue de faciliter et de nourrir les échanges commerciaux, particulièrement pour les femmes rurales. Il y a aussi la facilitation de l’accès des filles aux filaires techniques, scientifiques et technologiques, par l’octroi des bourses, la mise en place de quota pour l’entrée dans certaines écoles de formation technique et professionnelle. La ministre n’a pas passé sous silence des plateformes multifonctionnelles au profit des groupements des femmes, des stratégies de financements pour l’accès facile des femmes aux microcrédits, avec le Fonds National pour la Finance Inclusive (FNFI). Autant de mécanismes pour aider la femme, certes, mais faudrait-il, encore que les femmes elles-mêmes prennent conscience de leur rôle. Les femmes doivent avoir la conviction que les sexes sont égaux, que les rôles des hommes et des femmes peuvent être modifiés, que la répartition des tâches doit être juste et acceptée sans domination. En somme, la prise de conscience de la femme doit être la «première pierre» et la «première bassine d’eau» devant aider à bâtir cette «planète 50-50», a souligné madame la ministre. Elle a précisé que la célébration du 8 mars sera marquée ce mardi à la médiathèque Jean Paul II par un débat sur divers thèmes. L’apothéose des manifestations est prévue le mercredi au Palais des Congrès de Lomé.

La ministre a invité l’ensemble du peuple togolais, à prendre part aux différentes manifestions qui se dérouleront sur le territoire national.