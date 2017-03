Une convention de partenariat a été signée entre le Ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique, M. Guy Madjé LORENZO et M. Ferdinand AFFOGNON, Directeur Général de Nana Média Culture au cabinet dudit ministère le 7 mars 2017 à Lomé.

La présente convention de partenariat, un document de six articles, porte sur l’organisation de la douzième édition du concours « message de noël 2017», de la huitième édition du festival « dounono » et de la deuxième édition du festival international « reine de beauté ».

Ferdinand AFFOGNON s’est pour sa part réjouit de cette signature de convention et a promis œuvré d’avantages pour la poursuite de sa mission auprès de la population.

Guy Madjé LORENZO a déclaré que cette signature va permettre d’inculquer d’avantage des concepts de paix et de non violence aux enfants qui sont la relève de demain. Il a également souligné que la vision de Nana Média Culture s’inscrit dans le même sens que celui de la Direction de la Formation Civique.

Nana Média Culture est une structure de communication de proximité et évènementiel, qui participe à l’ancrage des comportements civiques et citoyens des populations et la promotion des groupes folkloriques.

Elle œuvre également au bien être social et cultive des valeurs comme la paix et la non violence.