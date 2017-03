Le ministère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation a organisé, en prélude à la journée internationale de la femme, une table-ronde le mardi 7 mars 2017 à Lomé.

Cette rencontre de communication s’articule autour de trois thèmes à savoir : « la situation des femmes dans le monde du travail : cas du Togo », « les opportunités d’emploi pour les femmes », « appui à l’entrepreneuriat féminin au Togo : actions et résultats ».

L’objectif de ce débat est d’attirer l’attention non seulement des acteurs de développement mais aussi des femmes pour qu’elles prennent conscience cette situation et qu’elles puissent s’intégrer dans ce monde en perpétuelle mutation.

Pour Mme TEBIE AMOUSSOU Albertine, Directrice du genre et du droit de la femme, les femmes sont moins représentées dans toutes les instances aussi bien mondialement qu’au Togo. Ainsi le thème retenu pour la célébration de la journée de la femme cadre avec l’objectif 5 des Objectifs de Développement Durables (OOD) : parvenir à l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme.

En ouvrant les travaux, Mme Tchabinandi KOLANI YENTCHARE, ministre de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation, a rappelé le thème international : « les femmes dans le monde du travail en mutation : planète 50-50 d’ici 2030 » et déclaré que des actions en faveur de l’autonomisation économique se sont intensifiés à travers la mise en œuvre de politiques et de stratégies pour faciliter l’accès des femmes aux moyens de production et accroitre leur contribution au développement économique. Elle a pour conclure reconnu qu’il existe des obstacles d’ordre socioculturel, économique et professionnel qui empêchent les femmes d’être plus visibles et plus compétitives sur le marché du travail.