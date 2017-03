Les activités marquant la journée internationale de la femme ont connu leur apothéose ce mercredi 08 mars 2017 au palais des congres de Lomé. La ministre de l’action sociale, de la promotion de la femme, et de l’alphabétisation, Tchabinandi KOLANI YENTCHARE a reconnu les avancées réalisé par l’Etat Togolais, elle a ensuite appelé les femmes à plus de détermination et aux jeunes filles, de percer dans les domaines scientifiques et techniques qui offrent plus d’opportunité actuellement.

Autorités politiques et partenaires au développement ont tous fait le déplacement pour soutenir cette initiative du Ministre de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation.