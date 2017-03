Le ministère de la santé a réceptionné une clinique mobile offerte par le géant de l’électronique Samsung et vision Togo le mercredi, 8 mars 2017 à Lomé.

Cette clinique de santé mobile de Samsung est conçue pour être utilisée dans les zones rurales éloignées et vise à éliminer les barrières économiques et géographiques qui empêchent les populations d’obtenir des soins de santé de qualité.

Cette clinique est entièrement équipée pour aider les populations dans la prévention et le diagnostic des affections médicales telles que le diabète, l’hypertension, la carie dentaire. Cette nouvelle initiative du ministère de la santé, de la société Samsung et Vision Togo, permettra de consulter et de soigner jusqu’à 50 personnes par jour.

Le ministre de la santé, Prof. Moustafa MIJIYAWA s’est félicité du don et a déclaré que l’on doit prendre soins de ce joyau afin d’en tirer grand profit. Pour ce faire, des dispositions seront prises pour l’utilisation rationnelle de cette clinique mobile.