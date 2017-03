La commission de réflexion sur les réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles a reçu en audience le jeudi 9 mars 2017, un groupe d’Ambassadeurs accrédités au Togo au siège de ladite commission.

Ce groupe d’Ambassadeurs est constitué de l’Union Européenne, de la France, de l’Allemagne, des Etats Unis et de la Représentante du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), dénommé groupe des cinq.

Au cours de cette audience, ledit groupe des cinq a été éclairé sur l’esprit dans lequel veut travailler la commission qui est celui du consensus.

Pour M. Marc Fonbaustier, ambassadeur de la France au Togo et porte parole du groupe des cinq, cette rencontre est une prise de contact et d’échanges informels sur des sujets importants pour le Togo et leur permet d’apporter leur soutient collectif au travail engagé et au processus qui vise à dynamiser l’esprit des réformes.

Mme Awa NANA DABOYA, Présidente, la commission de réflexion sur les réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles mise en place par décret du 03 janvier 2017 est active depuis le 1er février en s’imprégnant des textes, documents et accords existant et par des rencontres des acteurs politiques, étatiques et non étatiques pour un travail inclusif.

Elle estime par ailleurs qu’au-delà des positions partisanes, sa commission est en bonne voie pour faire sortir des réformes qui rassemblent les togolais.