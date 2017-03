L’Eglise des Assemblées de Dieu du Togo a procédé à une cérémonie de remise de 3000 kits à certaines autorités dont les représentants de certains ministères et institutions et aux pasteurs le vendredi, 10 mars 2017 à Lomé.

Composé de 25 livres, le kit est classé en 4 thèmes : l’éthique pastorale, les outils d’aide à la prédication, les biographies d’hommes de Dieu et le leadership, et permettra aux bénéficiaires de s’auto former afin qu’à leur tour qu’ils puissent former d’autres.

Cette initiative dénommée « projet de renforcement des connaissances des serviteurs de Dieu et des ouvriers », est née au Canada du constat selon lequel le milieu chrétien, surtout africain, est pauvre en littérature chrétienne. C’est donc dans le souci de combler ce manque que les initiateurs locaux de ce projet ont fait convoyer ces kits depuis le Canada pour l’intérêt de tous.

Tour à tour, le coordonnateur national de Multilingue des églises des Assemblées de Dieu du Togo, Révérend Pasteur Saram ANKOU et le Directeur Général du Ministère Multilingue International, Révérend Pasteur Joël GERBORE, ont exhorté les bénéficiaires à faire bon usage de ces kits et à traduire leur contenu dans les actes.

Chaque kit est subventionné à 60 000 F CFA et l’accès est soumis à une souscription.

Cette cérémonie a vu la participation de plus de 15 mouvements des autres églises du Togo adhérant à ce projet.