Le ministère de la communication a procédé au lancement officiel de la première chaine de télé en ligne du Togo le mercredi, 8 mars 2017 à Lomé. Cette chaine web télé, du nom de « Eco conscience TV », caractérisée par des vidéos des reportages et émissions, aussi bien que des articles est une plateforme dynamique à deux langues : le français et l’Anglais.

« Eco conscience TV » a pour objectif d’informer, éduquer et amener les populations à adopter un comportement éco responsable en vue de préserver la planète Terre. Elle est une entreprise de média dédiée aux jeunes journalistes, leur permettant une spécialisation dans le domaine de l’environnement et des Objectifs de Développement Durable (ODD).

Le ministre de la communication, de la culture, des sports et de la formation civique, M. Guy Madjé LORENZO a dit rêver de voir les femmes à la tête des médias. Il a exhorté les jeunes entrepreneurs en général et les jeunes filles entrepreneuses en particulier, à emboiter le pas à Mlle Rolande Djatougbé AZIAKA, fondatrice et Directrice Générale d’« Eco conscience TV ».

Cette chaine de télé en ligne aux multiples services peut être consultée grâce au lien www.ecoconscience.net sur ordinateurs comme sur les téléphones androïdes.