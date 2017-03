La Commission Nationale de la Francophonie (CNF), l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et partenaires organisent du 10 au 20 mars 2017, la quinzaine de la Francophonie au Togo. Cette quinzaine est placée sous le thème « j’aime, je partage #mon 20 mars »

Cette célébration a pour objectif le partage de la langue française, et ouvre également aux réflexions sur le changement, l’innovation et le développement durable.

La quinzaine sera meublée d’activités comme: la grande dictée francophone, le concours de joutes verbales francophone, des concours d’interprétation de chansons françaises, des conférences débats sur les réseaux sociaux, projections de films….

Pour M. DJANGUENANE Nayondjoua, Président de la Commission Nationale de la Francophonie, au cours de cette célébration, une gamme variée d’activités sera faite sur toute l’étendue du territoire nationale. L’accent sera mis sur le rôle, les avantages et inconvénients des réseaux sociaux au cours des débats car le thème général est « le numérique ». Il a par ailleurs souligné que le français est partagé par 250 millions de locuteurs à travers le monde.

Madame TELOU Essohanam, Directrice de Cabinet du Ministère des Affaires Etrangères et de Coopération représentant le ministre au lancement de la quinzaine, a rappelé que le 20 mars fait référence à la création de la Francophonie en 1970 sous le nom de l’Agence de Coopération Culturelle et Technique (ACCT). Pour elle ce thème n’est pas anodin car il introduit le concept du partage en lien avec le numérique. Elle a souligné qu’aujourd’hui internet, les réseaux sociaux et le web ont envahi le monde et réduit les distances entre les hommes, les pays et les continents et accélèrent la transmission ou le partage des savoirs, des connaissances, des technologies, des idées, des croyances, des langues, des modes de vie, de pensée et de valeurs.