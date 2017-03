L’école primaire catholique Notre Dame de l’Eglise (NDE) de la plage a célébré ses 120 ans d’existence le samedi 11 mars 2017.C’est a travers une messe d’action de grâce qui s’est déroulée à la chapelle notre dame du sacré cœur de Lomé.

Dans son homélie tirer de l’évangile saint Luc au chapitre 17 versets 11 à 19, l’archevêque émérite de Lomé Monseigneur Denis AMOUZOU DZAKPA a invité les fidèles, les responsables et les élèves de l’Ecole primaire catholique NDE a gardé la foi et surtout à dire merci au tout puissant pour les 120 ans de l’école. Il a également prié pour tout le corps enseignant afin qu’il puisse former la relève de demain dans la crainte divine.

Pour la révérende sœur Amélie DE-SOUZA directrice de l’école primaire catholique Notre Dame de l’Eglise, cette célébration a permis de faire le bilan des activités de l’école en vue de mieux préparer les 125 ans à venir.

Créé en 1899, les deux groupes de l’’école primaire catholique Notre Dame de l’Eglise compte actuellement plus de 600 écoliers.