L’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) et la Banque Mondiale organisent du lundi 13 mars au vendredi 17 mars 2017 à l’hôtel pélican de Lomé, un atelier de recyclage à l’intention de 20 Enseignants des institutions de formation sanitaires publiques et privées du Togo. Plusieurs personnes ressources et formateurs venus du Bénin et du Sénégal participent à cette rencontre.

Cette session de recyclage se situe dans le cadre de la mise en œuvre du projet «autonomisation des femmes et de dividende démographique » (SWEDD) dont l’un des objectifs est de faciliter le renforcement des capacités des professionnels de santé dans l’espace CEDAO.

La Banque Mondiale a donné mandat à l’OOAS d’améliorer les prestations de soins par la méthode e-Learning dans l’espace CEDAO afin que l’ensemble des pays de la région y aient accès.

Cet atelier vise à former les infirmiers et les sages femmes du Togo à se familiariser avec le programme « Moodle », ses différents outils et les différents espaces de travail en vue de son appropriation.