L’Agence « Eclat d’Etoile » un groupe évènementiel a organisé une soirée dénommée « woman Night 2017 » le 10 mars 2017 à Lomé en marge de la célébration de la journée de la femme.

La manifestation a rendu une fois encore hommage à toutes les femmes du monde entier et en particulier celles du Togo.

La soirée a été agrémentée par les prestations de plusieurs artistes de la chanson togolaise, des défilés de mode, des jeux tombola et la remise de trophées à des artistes togolais et d’ailleurs et d’ONG.

Cette soirée a vue la participation de Madame Tchabinandi KOLANI YENTCHARE, ministre de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation et des membres du gouvernement.