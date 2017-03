Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche organise les14 et 15 mars 2017 à Lomé un atelier sur l’élaboration de la Politique Nationale de Recherche au Togo (PNR-TOGO).

Cet atelier regroupe les enseignants et chercheurs du Togo et vise à réfléchir sur l’avenir de l’enseignement supérieur au Togo, coordonner toutes les activités de recherches sur l’étendue du territoire national et les organiser sur les plans institutionnel et organisationnel.

Pour M. GABA Kpayédo, expert indépendant en éducation et en élaboration de plan stratégique de développement, le Togo depuis des années évolue sur la base de plan de développement; d’où l’intérêt de cet atelier pour doter le Togo de la première politique nationale de recherche depuis l’indépendance et permettre à d’autres structures de recherches d’élaborer leur politique sectorielle.

M.Octave Nicoué BROOHM, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en ouvrant les travaux a précisé que la coordination doit se faire d’une part entre les diverses institutions impliquées dans l’activité de recherche, et d’autres part l’intérêt de l’Etat et des citoyens doit être pris en compte en fonction des priorités nettement établies. Pour lui la compétition économique mondiale et les impératifs nationaux de développement durable commandent à notre pays et aux autres pays de la sous région Ouest Africaine de se doter d’une Politique Nationale de Recherche.