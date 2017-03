Le ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales, en collaboration avec AGETUR-TOGO et le soutient financier de la Coopération Financière Allemande ont organisé le mercredi 15 mars à Lomé, un atelier de validation du manuel de Procédures du Système de Suivi Evaluation par les Citoyens (SYSEC)

Cet atelier qui s’inscrit dans le Programme d’Appui à la Décentralisation et à la Bonne Gouvernance (PAD) est organisé à l’intention des acteurs de la gestion des communes. Il vise à renforcer les capacités de trois communes notamment Sokodé, Tsévié et Kpalimé, pour en faire de véritables pôles de croissance à travers la promotion des circuits économiques.

Pour M. Momboza Haloui, Directeur Général AGETUR-TOGO, maître d’ouvrage, ce projet est financé à hauteur de plus de trois milliards de francs CFA et est relatif dans sa composante 3 à la mise en place, à l’animation et gestion durable d’un système innovant de suivi-évaluation par les citoyens à travers un dispositif basé sur le téléphone mobile.

En ouvrant les travaux dudit atelier, M. ATCHOLI Aklesso Directeur de Cabinet du ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales représentant du Ministre, a déclaré que cet atelier démontre de l’importance de la décentralisation au Togo et aux réformes et actions amorcées par le gouvernement dans ce domaine. Pour lui par le SYSEC les populations des trois communes bénéficiaires seront régulièrement consultées sur leurs téléphones mobiles pour répondre gratuitement par SMS aux questionnaires qui leur seront adressées par l’administration communale pour une élaboration participative et concertée des programmes et actions de développement.