La cartographie des zones inondables dans les régions Maritime et des Savanes a été remise au gouvernement par un Expert de Géoconsult international, M Samer Jad, le Mardi 14 mars 2017 au Ministère de l’environnement et des ressources forestières Lomé.

Le gouvernement togolais continue de renforcer son arsenal de prévention et de gestion des catastrophes notamment les inondations. Cet arsenal qui lui a valu une distinction honorifique internationale au Togo pour son efficacité, vient de bénéficier d’un nouvel outil. Il s’agit de la cartographie des zones inondables dans les régions Maritime et des Savanes. Cette carte Topographique numérique couplée d’une base de données, a été réceptionnée par deux commissaires du gouvernement. Il s’agit du ministre de l’environnement, Mr André JOHNSON et le ministre de l’urbanisme, de l’habitat et du cadre de vie, Mr Fiatuwo Kwadjo SESSENOU

Le ministre de l’environnement Mr André JOHNSON a au nom du gouvernement remercié les partenaires techniques et financiers pour leurs appuis dans le renforcement de la résilience du pays face aux catastrophes