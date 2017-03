Le Cercle des Professionnels du Secrétariat et de l’Assistanat du Togo (CEPROSAT), avec le soutien financier du Fonds National d’Apprentissage, de Formation et de Perfectionnement Professionnels (FNAFPP) a organisé un séminaire de 10 jours sous le thème « utilisation des nouvelles technologies de l’information dans la communication interne et externe, et les techniques d’accueil » qui a pris fin le vendredi 17 mars 2017 à Lomé.

Ce recyclage, assuré par le cabinet TKT Consulting, a permisde renforcer les capacités des 111 participants tant au niveau des TIC qu’au niveau de l’accueil physique et téléphonique. Au niveau des TIC, la formation a été orientée sur le logiciel « Outlook » de Microsoft.

Selon l’Assistant au Service Communication et Relations Publiques, représentant le Secrétaire Exécutif du FNAFPP, M. Ambroise AKONDO ALI, cette initiative de formation contribuera à relever sensiblement le niveau de qualification des secrétaires et des assistants de direction.

La présidente du CEPROSAT, Madame Faramammiè KADJE, quant à elle s’est d’abord félicitée du bon déroulement de ce séminaire et a ajouté que les participants sortent désormais mieux outillés pour l’accomplissement de leur tâche. Elle a exhorté ensuite les séminaristes à porter haut le flambeau de la fonction de secrétaire et d’assistant de direction et a dit espérer que d’autres formations de ce genre suivront.

Une remise d’attestations aux participants a marqué la fin de la formation.