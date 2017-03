Le Parlement National de la Jeunesse pour l’Eau du Togo (PNJE-Togo) a officiellement lancé le projet « climate Saturday : parler et agir avec les jeunes » le samedi 18 mars 2017 a Lomé.

Informer et sensibiliser la jeunesse sur les changements climatiques, le développement durable et le droit à l’eau et appuyer les jeunes élèves dans l’identification et la mise en œuvre d’actions citoyennes et climato-compatibles, tels sont les objectifs de cette rencontre qui a regroupé les élèves et les acteurs du monde environnemental.

Pour le coordonnateur du projet, monsieur Flamay Yaovi AHIAFOR, le reboisement a un impact bénéfique sur le changement climatique et il faudrait que la jeunesse prenne conscience en vue d’un développement durable.

Ce projet financer à hauteur de 3 483 200 de FCFA par les partenaires du conseil, à terme permettra à une cinquantaine de jeune de s’impliquer davantage dans la sauvegarde de l’environnement et de l’eau en particulier.