Le ministère de la communication, de la culture, des sports et de l’éducation civique a organisé une session de renforcement de capacités des archivistes et documentalistes des départements ministériels du Togo le lundi, 20 mars 2017 à Lomé.

Cet atelier de 4 jours permettra aux participants des différents ministères de s’approprier les différentes nomenclatures au programme dans la gestion et la sauvegarde des archives ; notamment la définition des fonctions, le rôle et l’importance d’un professionnel de l’information documentaire, l’initiation des archivistes et documentalistes à la gestion des informations dans une entreprise donnée.

Le directeur de cabinet du ministère en charge de la communication, à l’ouverture de cette formation, a rappelé aux participants l’utilité des archivistes et documentalistes tout en les exhortant à saisir l’opportunité pour être plus professionnel.

Pour le directeur de la bibliothèque et des archives nationales, M. Sabi TCHAGAFFO et la formatrice Mme Kpéké SIKASSE ont participé à l’ouverture de cette session