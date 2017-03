Agir pour la Planification Familiale (AgirPF) et Camber Collective en collaboration avec le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale ont officiellement lancé la campagne de Communication pour le Changement Social et Comportemental (CCSC) le mardi, 21 mars 2017 à Lomé.

L’objectif de ce projet est de familiariser les parties prenantes à l’approche et aux outils de la campagne de CCSC et susciter leur adhésion à la mise en œuvre de ladite campagne dans les zones d’intervention du projet.

AgirPF et l’agence HERMES, dans la poursuite de ces objectifs animeront des émissions radiophoniques sur 10 thématiques retenues pour l’occasion afin d’atteindre véritablement la cible que sont les femmes. Il y aura également une sensibilisation des leaders religieux leur permettant de donner la vraie information aux femmes en ce qui concerne les rumeurs sur l’utilisation des contraceptifs ou la pratique de la planification familiale.

Le Directeur Générale de l’Action Sanitaire, représentant le Ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Dr Sossinou AWOUSSI, a exhorté les acteurs impliqués dans la planification familiale à prendre en compte les préoccupations des participants lors des débats pour la réussite de la campagne.

Selon le Directeur pays/AgirPF, Dr Eloi AMEGAN, l’aboutissement de cette campagne permettra de réduire sensiblement la mortalité maternelle.