Le Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières (MERF) en collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) a officiellement lancé le mercredi, 22 mars 2017 à Lomé, le projet TCP/TOG/3604 « appui à la validation et à la modernisation des filières des produits forestiers non ligneux au Togo » couplé de la validation du document de Programme National de Reboisement (PNR) au Togo.

En effet, le projet PNR s’inscrit dans le cadre du renforcement de la planification des activités de reboisement et a pour but de contribuer à augmenter progressivement le taux de couverture forestière nationale pour atteindre 30 % du territoire à l’horizon 2050. Celui concernant les Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) nommé projet TCP/TOG/3502, a pour objectif de contribuer à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la création d’emploi et la réduction de la pauvreté à travers la gestion durable de ces produits.

Ces deux projets, financés par la FAO, pour une durée de 24 mois, contribueront d’une manière sensible à l’accroissement de l’économie nationale.

Le représentant résidant de la FAO au Togo, M. Antonio Isaac MONTEIRO a exhorté les participants à cet atelier, qui durera deux jours, à se pencher véritablement sur ces projets et à analyser leur faisabilité. Il a terminé son propos en réaffirmant la disponibilité de la FAO à appuyer techniquement et financièrement le Togo dans ses efforts dans la gestion durable des ressources forestières.