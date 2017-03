Le Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières en collaboration avec le Secrétariat du Mécanisme Mondial (MM) de la Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la Dégradation (CNULCD) a procédé au lancement officiel du processus de définition des cibles nationales de la Neutralité en matière de la Dégradation des Terres (NDT), le vendredi, 24 mars 2017 à Lomé.

Cet atelier permettra aux différents participants de se pencher sur 3 documents qui sont soumis à leur appréciation afin de lutte contre la dégradation des terres.

La cible 15.3 de la NDT, exhorte les pays à protéger, restaurer et promouvoir l’utilisation durable des écosystèmes terrestres, la gestion durable des forêts, la lutte contre la désertification, à stopper et inverser la dégradation des terres et mettre fin à la perte de la biodiversité.

Pour atteindre tous ces objectifs de la NDT d’ici 2030, le Togo s’engage désormais à proposer des mesures. La dégradation des terres qui se manifeste par la stérilité des sols (plus de 80 % des sols), l’érosion côtière entre autres, est déjà dans la ligne de mire du Togo avec ses programmes et stratégies notamment la Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts (REDD+) déjà en application.

Le Secrétaire Général du ministère de l’environnement, El-Hadj Abdourahim Samah Boundjour, a insisté sur l’importance pour tout togolais de s’associer aux actions de l’Etat dans sa lutte pour la protection de l’environnement.

Cet atelier s’inscrit dans le cadre de l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD).